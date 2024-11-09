Gazze Şeridi'nde Sivil Kaybı Artıyor: 43 Bin 552 Hayatını Kaybetti

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 43 bin 552 sivilin hayatını kaybettiğini, 102 bin 765 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 44 sivilin hayatını kaybettiğini, 81 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının 400'üncü gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu ifade edildi.