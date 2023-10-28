Gazze Şeridi'nde Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 22. güne girerken, gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'nin kuzeyindeki 150 noktayı hedef aldı ve Hamas'ın hava operasyonları sorumlusu etkisiz hale getirildi. Çatışmaların devam ettiği belirtilirken, Gazze Şeridi'ndeki iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Gazze Şeridi'nde gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 22. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde 150 noktanın savaş uçaklarıyla hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, "Savaş uçakları bu gece Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yer altı hedefini vurdu. Yer altı tünelleri ve altyapı hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail savaş uçaklarının Hamas'ın hava operasyonları sorumlusu Asem Abu Rakaba'yı da etkisiz hale getirdiği belirtildi. Abu Rakaba'nun Hamas'ın insansız hava araçlarından, yamaç paraşütlerinden, hava tespitinden ve savunmasından sorumlu olduğu kaydedildi.

Şiddetli çatışmalar sürüyor

İsrail ordusu dün akşam önce karadan, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştırdı. Kara operasyonu sırasında İsrailli askerlerle Hamas mensupları karşı karşıya geldi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij'de şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu. Çatışmaların günün ilk ışıklarıyla devam ettiği belirtiliyor.

Ayrıca İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. - GAZZE