Haberler ›› Dünya ›› Gazze Şeridi'nde Sağanak Yağış Barınakları Yaşanmaz Hale Getirdi

Gazze Şeridi'nde Sağanak Yağış Barınakları Yaşanmaz Hale Getirdi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi genelinde sağanak yağışın etkili olduğunu, barınakların yaşanmaz hale geldiğini belirtti. UNRWA'dan yapılan açıklamada, 'Gazze Şeridi boyunca şiddetli yağmur yağıyor. Barınaklardaki durum yaşanamaz halde. İnsanların hiçbir seçeneği yok. İnsanlığın hakim olması gerekiyor' denildi.