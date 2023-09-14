Gazze Şeridi'nde Patlamada Hayatını Kaybeden 5 Filistinli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazze Şeridi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 Filistinli, cenaze töreniyle toprağa verildi. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Gazze Şeridi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Patlamanın yaşandığı Gazze kentinin doğusundaki bir camide kılınan cenaze namazının ardından Filistinlilerin naaşları toprağa verildi.

Cenaze törenine Filistinli gruplardan temsilciler de katıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, "Gazze şehrinin doğusunda meydana gelen patlamada 5 Filistinlinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını" duyurmuştu.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilmiş; patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin ise bilgi verilmemişti.

Filistinli gruplara bağlı Takip Komitesi ise patlamanın kazara meydana geldiğini açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze'nin kuzeyindeki sınır tellerinin yakınında yüzlerce Filistinlinin katılımıyla şiddetli ayaklanmaların yaşandığı ifade edilmişti.

Olaylar sırasında çok sayıda el yapımı patlayıcının etkinleştirildiği ve el bombalarının atıldığının gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, olaylara müdahale etmek için bölgeye asker konuşlandırıldığı kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine saldırı amacıyla bir patlayıcının infilak ettirilmeye çalışıldığının tespit edildiği, patlayıcının Gazze tarafında patlaması sonucu çevredeki çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, olayda İsrail güçleri arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığına işaret edilmişti.