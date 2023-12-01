Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırılarında 32 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde insani aranın sona ermesinin ardından İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi.

İsrail ile Hamas arasındaki varılan anlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe giren insani ara, bu sabah itibarıyla sona erdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin insani aranın son bulmasının ardından Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı arttı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, insani aranın sona ermesinden sonra 3 saat içinde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra ise İsrail'in insani aranın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'nde yeni katliamlar gerçekleştirdiğini, çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunu aktardı. Kudra, insani aranın sağlık sistemine faydası olmadığını, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt akışının sağlanması gerektiğini vurguladı. - GAZZE