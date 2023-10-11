Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail saldırılarıyla yıkılan binaların altında çok sayıda kişinin bulunduğunu, sivil savunma ekiplerinin çalışmalarının saldırılar nedeniyle sekteye uğradığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu yıkılan binalar altında çok sayıda kişi bulunuyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail saldırılarıyla yıkılan binaların altında çok sayıda kişinin bulunduğunu, sivil savunma ekiplerinin çalışmalarının saldırılar nedeniyle sekteye uğradığını açıkladı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dün geceden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde işgal uçakları tarafından yıkılan evlerin enkazında hala çok sayıda kişi bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz kaldırmada yetersiz olduğu kaydedilen açıklamada, ağır iş makineleri ve gerekli teçhizatın bulunmaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalin birden fazla bölgede bilinçli olarak sivil savunma ekiplerini hedef alması, çok sayıda üyemizin ölümüne ve yaralanmasına yol açmış, halkımıza yardım çalışmalarımızı sekteye uğratmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun sivilleri hedef aldığına vurgu yapılan açıklamada, saldırılarda Gazze halkını yerinden etmenin amaçlandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, tam abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den beri yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.