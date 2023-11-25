Gazze Şeridi'nde insani ateşkes başladı

Hamas ile İsrail arasındaki ilk geçici insani ateşkes, Gazze Şeridi'nde başladı. Mısır, Gazze'ye mazot ve gaz kamyonları göndereceğini duyurdu.

GAZZE, 25 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde tüp doldurmak için sıra bekleyen insanlar, 24 Kasım 2023.

Hamas ile İsrail arasındaki ilk geçici insani ateşkes, Gazze Şeridi'nde Cuma günü yerel saatle 07.00'de yürürlüğe girdi. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiğini teyit eden Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Ziya Raşvan, Mısır'dan Gazze Şeridi'ne günde 130.000 litre mazot ve dört gaz kamyonu gireceğini söyledi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)