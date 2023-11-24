Gazze Şeridi'nde İnsani Ara Başladı: İsrail Askerleri Filistinlilerin Geçişine İzin Vermedi

Gazze Şeridi'nde insani aranın başlamasının ardından savaşın başında güneye göç eden Filistinliler, kuzeye geçmek isteyince İsrail askerlerinin engeli ile karşılaştı. İsrail güçleri, evlerine dönüp kontrol etmek isteyen Filistinlilerin geçişine izin vermedi ve güneye dönmelerini istedi.

Gazze Şeridi'nde insani aranın başlamasının ardından savaşın başında güneye göç eden Filistinliler, kuzeye geçmek isteyince İsrail askerlerinin engeli ile karşılaştı.

Katar'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan 4 günlük insani ara, yerel saatle 07.00'de yürürlüğe girdi. İnsani aranın başlamasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıra Selahaddin caddesinde hareketlilik yaşandı. İsrail saldırısı sırasında Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine göç edenler yeniden kuzeye geçmeye çalıştı. Kıyafetleri ve battaniyelerini yanlarına alan Gazzeliler, kuzeye dönmeye çalışırken İsrail askerleri tarafından engellendi. İsrail güçleri, evlerine dönüp kontrol etmek isteyen Filistinlilerin geçişine izin vermedi ve güneye dönmelerini istedi.

"İki kişi de yaralandı"

Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçmeye çalışan Ahmed Sallam isimli Filistinli, "Kuzeydeki evimizi görmek istiyoruz. Enkaz altında kalan yakınlarımızı çıkarmak istiyoruz ancak İsrail askerleri bizim geçişimizi engelledi ve ateş açtı. İki kişi de yaralandı" dedi. Bir kişinin ağzından bir diğer Filistinlinin ise kafasından yaralandığını söyleyen Ahmed Sallam, yaralıların hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Abu Iyad Al Najjar ise, "İnsani ara sırasında kuzeydeki halkın evlerine dönmesi konusunda neden anlaşmadılar? Nerede bu insani ara?" ifadesini kullandı.

Anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerindeki 4 gün boyunca toplam 150 Filistinli ile Gazze'deki 50 İsrailli esir takas edilecek. Gazze'den kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişilik ilk İsrailli esir grubu, bugün saat 16.00'da serbest bırakılacak. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrailli esirlere Refah Sınır Kapısı'na kadar eşlik edecek ve esirleri İsrail ordusuna teslim edecek. Esirler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Tel Aviv'deki hastanelere götürülecek. İsrail ise ilk etapta 39 Filistinliyi serbest bırakacak. - GAZZE ŞERİDİ