Gazze Şeridi'nde İhtiyaç Maddeleri Tedariki Kesildi

Gazze Şeridi'nde su, gıda, elektrik, yakıt ve diğer ihtiyaç maddelerinin tedariki kesilmiş durumda. Mısır'daki Refah sınır kapısından sadece sınırlı insani yardım girişine izin veriliyor. İsrail-Hamas çatışmaları nedeniyle öldürülen Filistinli sayısı 13.000'i aştı.

GAZZE, 20 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde su, gıda, elektrik, yakıt ve diğer ihtiyaç maddelerinin tedariki kesilmiş durumda. 21 Ekim'den bu yana Mısır'daki Refah sınır kapısından Filistin'e sadece sınırlı insani yardım girişine izin veriliyor.

Gazze'deki hükümet medya ofisi Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli sayısının 13.000'i aştığını duyurdu.