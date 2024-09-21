Gazze Şeridi'nde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 41 Bin'i Geçti
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki ölü sayısının 41 bin 391'e, yaralı sayısının ise 95 bin 760'a ulaştığını açıkladı.
İSRAİL'İN Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 391'e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760'a yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 391'e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760'a yükseldiğini açıkladı.