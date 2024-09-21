Gazze Şeridi'nde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 41 Bin'i Geçti

İSRAİL'İN Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 391'e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 391'e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760'a yükseldiğini açıkladı.