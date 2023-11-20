Gazze Şeridi'nde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 13 Bin 300'ü Geçti
Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 300'ü aştı. Saldırılar 45 gündür devam ediyor ve can kaybı her geçen gün artıyor. Çocukların sayısı ise 5 bin 600'ü geçti.
Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Sözcüsü İsmail Al-Thawabta, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 300'ü aştığını bildirdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 45 gündür aralıksız devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Sözcüsü İsmail Al-Thawabta, saldırılarda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 300'ü aştığını, bunların 5 bin 600'ünden fazlasının çocuk olduğunu açıkladı.
Gazze Şeridi'nde verileri toplayan sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatlarını kaybedenlere dair resmi sayıları düzenli olarak güncelleyemiyor. - GAZZE