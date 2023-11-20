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Gazze Şeridi'nde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 13 Bin 300'ü Geçti

Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 300'ü aştı. Saldırılar 45 gündür devam ediyor ve can kaybı her geçen gün artıyor. Çocukların sayısı ise 5 bin 600'ü geçti.