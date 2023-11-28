Gazze Şeridi'nde Hamas ve İsrail arasında esir takası gerçekleşti

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 4'üncü gününde Hamas'ın 11 İsrailli esiri daha serbest bırakılmasının ardından, İsrail de 30 çocuk ve 3 kadın Filistinli mahkumu serbest bıraktı. İnsani ara uzatılmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 4'üncü gününde Hamas'ın 11 İsrailli esiri daha serbest bırakılmasının ardından, İsrail de 30 çocuk ve 3 kadın Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da başlayan insani aranın 4'üncü gününde İsrail ve Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleşti. İsrail ordusu Hamas tarafından serbest bırakılan 11 esirin ülkeye döndüğünü açıklarken, esirlerin sağlık kontrolünün ardından aileleri ile buluşacağı bildirildi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise 3 kadın ve 30 çocuk Filistinli mahkumun İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldığı belirtildi. Son gelişmelerle birlikte Gazze Şeridi'nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 4 grup halinde 50 İsrailli ile en az 19 yabancı uyruklu esir serbest bırakılmış oldu. İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinli tutuklu sayısı da 150'ye ulaştı.

İnsani ara uzatılmıştı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari dün Katar'ın devam eden arabuluculuk çabaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. İki gün içerisinde toplam 20 İsrailli esire karşılık 60 Filistinli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor. - GAZZE