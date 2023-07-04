Gazze Şeridi'nde Filistinliler İsrail'in saldırılarını protesto etti

Gazze Şeridi'nde İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin bölgesine yönelik saldırılarını protesto eden Filistinliler, İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırı yakınlarında sosyal medya çağrısıyla bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki ihlallerine karşı gösteri düzenledi. Filistin bayrakları dalgalandıran gençler, İsrail'in Cenin'deki baskın ve saldırılarına lastik yakarak tepki gösterdi. İsrail güçleri ise sınır yakınlarındaki Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, göstericileri dağıtmaya çalıştı. İsrail güçlerinin Cenin kentinde 2 gündür düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır 120 Filistinli yaralanmıştı.