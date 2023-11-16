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Gazze Şeridi'nde çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı. Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yüzbaşı rütbesindeki 2 askerin daha öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.