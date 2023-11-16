Gazze Şeridi'nde çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı. Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yüzbaşı rütbesindeki 2 askerin daha öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yüzbaşı rütbesindeki 2 askerin daha öldüğü belirtildi.
Çatışmalarda 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.
Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi.
Kaynak: AA / Dünya