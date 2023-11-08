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Gazze Şeridi'nde çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 33'e yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 31 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısının 33'e yükseldiği bildirildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen 2 askerin daha kimliklerini açıkladı. Söz konusu askerlerin dünkü çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 'kara faaliyetlerini genişletme' açıklamasının ardından 31 Ekim'den bu yana bölgedeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 33'e çıktı.