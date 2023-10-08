Gazze Şeridi'nde Aksa Tufanı: İsrail'de Saldırının İzleri Görülüyor

Hamas ve diğer silahlı grupların başlattığı Aksa Tufanı saldırısının izleri İsrail'in yerleşim yerlerinde açıkça görülüyor. İsrail ordusuyla çatışmaların yaşandığı Sderot'ta ve diğer bölgelerde şiddetli yansımalar görülüyor. Gazze'den sızan Filistinli silahlı unsurların etkisiyle çevredeki araçlar ve binalar hasar görmüş durumda. Saldırılar devam ederken, ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas ve diğer silahlı grupların başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırının izleri İsrail'in bölgedeki yerleşim yerlerinde açıkça görülüyor.

AA ekibi, İzzeddin Kassam Tugayları'na bağlı unsurların dünkü sızma operasyonunun ardından İsrail ordusuyla yoğun çatışmalara sahne olan Sderot'a ve savaşın şiddetli yansımalarının görüldüğü bölgelere girdi.

Gazze Şeridi'ne giden yollarda İsrail ordusuna ait askeri üslerin çevresinde yoğun araç trafiği var. Yedek askerlerin üslerine ulaşmak için kullandığı otomobiller yol kenarlarında bekliyor. İsrail ordusuna ait ağır zırhlıları ve tankları taşıyan kamyonlara yollarda rastlanıyor.

Gazze Şeridi'nden Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerindeki teyakkuz durumu sürüyor. İsrail polisi bölgeye giriş-çıkışlarda kontrol noktalarında önlem almaya devam ediyor. İsrail ordusu, polisi ve diğer güvenlik birimleri kentte yoğun biçimde devriye geziyor. Kentte çok sayıda sağlık ekibi ve sivil savunma ekipleri de yer alıyor.

Sderot kenti içinde dükkanlarda, evlerde otobüs duraklarında kurşun izleri açıkça görülüyor. Etrafta kurşun isabet etmiş ve bırakılmış otomobiller dikkati çekiyor.

Öldürülen Filistinlilerin cesetleri yol kenarında

Sderot çevresindeki yollarda Gazze'den İsrail içine sızan Filistinli silahlı unsurların kamyoneti, üzerindeki silah yerleştirilecek kaidesiyle bekliyor. Etrafında İzzeddin Kassam Tugayları unsurları için bildiriler bulunuyor.

İsrail polisine ve güvenlik güçlerine ait çevrede ağır hasar görmüş, kurşun isabet etmiş araçlar görülüyor. İsrail güvenlik güçlerinin öldürdüğü Filistinli silahlı unsurların cesetleri yol kenarlarında duruyor.

İzzeddin Kassam Tugayları'nın "elit birliklerine" ait olduğu belirtilen bir askeri üniforma görülüyor.

İsrail ordusu ve özel kuvvetleri çevrede yoğun silahlı kontrol noktaları kurdu. Askerler kontrol noktalarına yaklaşan araçlara dur emri veriyor. Askerlerin bazıları elleri tetiklerinde tüfeklerinin dürbünlerinden kontrol noktasına nişan almış biçimde bekliyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden roket atışları devam etti. Patlama sesleri ve silahlı çatışma sesleri geliyor. Çevredeki güvenlik güçleri "kırmızı alarm" uyarısının ardından yol kenarındaki sığınaklara sığınıyor.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.