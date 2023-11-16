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Gazze Şeridi'nde 1,5 milyon kişi yerinden edildi

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir okuldan dönüştürülen geçici bir barınma yerlerinde kalan yerinden edilmiş insanlar, 15 Kasım 2023. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) göre, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği beklenmedik saldırıdan bu yana Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon kişi yerinden edildi. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

GAZZE, 16 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir okuldan dönüştürülen geçici bir barınma yerlerinde kalan yerinden edilmiş insanlar, 15 Kasım 2023.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) göre, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği beklenmedik saldırıdan bu yana Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon kişi yerinden edildi. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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