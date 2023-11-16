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Gazze Şeridi'nde 1,5 milyon kişi yerinden edildi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir okuldan dönüştürülen geçici bir barınma yerlerinde kalan yerinden edilmiş insanlar, 15 Kasım 2023. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) göre, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği beklenmedik saldırıdan bu yana Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon kişi yerinden edildi. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)