Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı açıldı

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı tarihten bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı, yaralılar ve yabancıların geçişi için ilk kez açıldı. Mısır, İsrail ve Hamas arasında yapılan anlaşma sonucunda kapı açıldı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail- Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralılar ve yabancıların geçişi için ilk kez açıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana vurduğu Gazze Şeridi'nde mahsur kalan yabancı ülke vatandaşları ve saldırılarda yaralananlar için Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı açıldı. Onlarca yabancı pasaport sahibi, Gazze Şeridi'nden ayrılarak Mısır'a geçti. Mısır'a ait ambulanslar da bölgeden ayrılmalarına izin verilen hasta ve yaralıları taşımak için Gazze tarafına giriş yaptı.

Sınır kapısının açılmasına ilişkin anlaşma, Mısır, İsrail ve Hamas arasında ABD ile koordineli olarak Katar'ın arabuluculuğuyla sağlandı. Sınır kapısının ne kadar açık kalacağı ise bilinmiyor.

Sadece insani yardım konvoyları geçiş yapıyordu

Gazze Geçiş ve Sınırlar Genel Müdürlüğü, dün 81 yaralı Filistinlinin ayrılmasına izin verileceğini açıklamıştı. Mısırlı sağlık yetkililerine göre Gazze sınırına yakın bir nokta olan Kuzey Sina Valiliğindeki Şeyh Zuweid kasabasında hasta ve yaralı Filistinliler için sahra hastanesi kurdu.

Öte yandan Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tek sınır kapısı olan Refah'tan 7 Ekim'den bu yana yalnızca insani yardım malzemeleri taşıyan araçların geçişine izin veriliyordu. - KAHİRE