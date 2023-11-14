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Gazze saldırıları sonrası binlerce Yahudi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne akın ediyor

Gazze'ye yönelik saldırılar sonrası İsrail'den ayrılan binlerce Yahudi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne akın ediyor. Her gün farklı yaşlarda binlerce Yahudi, İsrail'e 40 dakikalık uçuş mesafesinde bulunan GKRY'ye gidiyor. GKRY Hahambaşı Arie Zeev Raskin, günde yaklaşık 1000 kişinin GKRY'ye geldiğini ifade etti. İsrail'e dönmek isteyen Yahudilerin de GKRY'yi aktarma noktası olarak kullandığı belirtiliyor.