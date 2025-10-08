Gazze Özgürlük Filosu: İsrail güçlerinin saldırısına uğradık

Gazze Özgürlük Filosu, İsrail ordusunun saldırısına uğradıklarını ve askerlerin bazı teknelere çıktığını duyurdu.

Filonun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail ordusunun sinyal karıştırıcı kullandığı ve askerlerin en az iki tekneye çıktıkları kaydedildi.

Paylaşımda " Gazze'den kabaca 120 deniz mili uzaklıktayken İsrail filomuza saldırdı. Şu anda askerler en az iki tekneye çıktı ve canlı yayınların çoğu kesildi. İsrail ordusu, teknelerin rotasını değiştirmeye çalışıyor" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı X hesabında filodaki teknelerin ve yolcuların güvende olduğunu, İsrail limanına transfer edildiklerini ve hızla sınırdışı edileceklerini bildirdi. Bakanlık ayrıca, filoyu "yasal deniz ablukasını kırmak ave bir çatışma bölgesine girmek adına beyhude bir çaba" diye tanımladı.

İsrail ordusu ise henüz bir açıklama yapmadı.

Özgürlük Filosu, toplam 11 tekneyle Akdeniz'de Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyordu.

Malta açıklarında 2 Mayıs'ta uğradığı İsrail saldırısının ardından tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki Vicdan adlı gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve eylemci bulunuyor.

Diğer 10 teknede 22 ülkeden 146 katılımcı bulunuyor. Vicdan gemisinin ise 22 ülkeden toplam 92 katılımcısı var.

Filo, Gazze'ye pazar günü ulaşmayı hedefliyordu. Saadet Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi milletvekili Sema Silkin Ün de filodaki teknelerdeydi.

Kırktan fazla gemiden oluşan ve yaklaşık 500 kişiyi taşıyan Küresel Sumud Filosuna da 1 Ekim gecesi Gazze'ye yaklaştığı sırada İsrail güçleri tarafından müdahale edilmişti.

Küresel Sumud Filosu'nun açıklamasına göre filoda Türkiye'den 62 kişi yer alıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'daki bir programda yaptığı konuşmada "Sumud baskınını lanetliyorum" demişti.

Erdoğan, "Küresel Sumud Filosu, Gazze'deki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır" şeklinde konuştu.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan son 15 Türk vatandaşı İstanbul'a dönmüş, Dışişleri Bakanlığı , İsrail'de gözaltında olan Türk vatandaşlarının 7 Ekim'de yola çıktığını duyurmuştu.

Teknelerde yer alan 36'sı Türk 137 kişi 4 Ekim'de İstanbul'a götürülmüştü.

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da kafilede yer almıştı.