Gazze-İsrail Sınırında Çatışmalar: 28 Filistinli Yaralandı

Filistinli protestocular ile İsrail ordusu arasında Gazze-İsrail sınırında çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sonucunda en az 28 Filistinli yaralandı.

GAZZE-İSRAİL SINIRI, 23 Eylül (Xinhua) -- Filistinli kaynakların bildirdiğine göre Cuma günü erken saatlerde Gazze'yi İsrail şehirlerinden ayıran doğu sınırı boyunca Filistinli protestocular ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşandı.

Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmalar sırasında en az 28 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından yaralandığı belirtildi.