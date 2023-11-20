Gazze'den Türkiye'ye tahliye edilecek olan 87 kişilik grup Mısır'a ulaştı
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Gazze'deki Türk ve KKTC vatandaşlarından oluşan 87 kişilik grup, Mısır'a geçerek Türkiye'ye intikal etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarından oluşan 87 kişi, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün, Türkiye ve KKTC vatandaşları Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır tarafına geçti.
Söz konusu grubun önce Kahire'ye getirileceği, 21 Kasım'da ise hava yoluyla Türkiye'ye intikal etmelerinin öngörüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Dünya