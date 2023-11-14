Gazze'den Tel Aviv'e Roket Saldırısı: 2 Yaralı

İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen roket saldırısında Tel Aviv'de biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen roket saldırısında Tel Aviv'de biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen roket saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin büyük kısmının İsrail'e ait savunma sistemince havada imha edildiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu birisi ağır olmak üzere iki kişinin yaralandığı ifade edildi.