Gazze'den tahliye edilen Filistinli yaralı çocuklar Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Gazze'deki yaralılar Mısır üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne tahliye ediliyor. İlk uçakta 15 çocuk ve aileleri Abu Dabi'ye ulaştı.

Gazze'den tahliye edilen Filistinli yaralı çocukları taşıyan uçak, Mısır'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne vardı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze'de bulunan Filistinlilerin tahliyesi gerçekleştiriliyor. Gazze Şeridi'ndeki yaralılar önce Refah kapısından Mısır'a ardından da uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ne tahliye edildi. Filistinli yaralı 15 çocuk ve ailelerini taşıyan ilk uçak Abu Dabi'ye geldi.

Gazze'den tedavi için bin kadar kadın ve çocukların BAE'ne gelmesi bekleniyor. - ABU DABİ