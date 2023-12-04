Gazze'den Mısır'a geçen Türk vatandaşları Türkiye'ye döndü
Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. 142 kişilik kafile, uçakla Kahire'den İstanbul'a getirildi.
GAZZE'den Mısır'a geçen Türk vatandaşlarının bulunduğu 142 kişilik kafile, Türkiye'ye geldi.
Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen 142 Türk vatandaşı daha uçakla Kahire'den İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Aralarında çocuk ve yaşlıların bulunduğu grup İstanbul Havalimanı VIP salonunda gazetecilere yaşadıklarını anlattı.