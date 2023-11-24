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Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşı İstanbul'a dönüyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23 Kasım'da 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti. Mısır'da bulunan 100 vatandaş ve aile yakınının bugün İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Bugün daha fazla Türk vatandaşının Gazze'den tahliye edilmesi öngörülüyor.