Gazze'den İsrail'e sızan Filistinli grupların kontrolünü ele geçirdiği polis merkezinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e sızan Filistinli grupların bir süre kontrolünü ele geçirdiği ve bu gruplar ile İsrail güçleri arasında saatlerce süren çatışmalarda ağır hasar alan Sderot polis merkezinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e sızan Filistinli grupların bir süre kontrolünü ele geçirdiği ve bu gruplar ile İsrail güçleri arasında saatlerce süren çatışmalarda ağır hasar alan Sderot polis merkezinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın başını çektiği Filistinli gruplar, 7 Ekim'de Gazze'den İsrail tarafına girmişti.

İsrail'in Gazze sınırına yakın bir noktada bulunan Sderot şehri de o yerlerden biriydi.

Filistinli gruplar, Sderot polis merkezini ele geçirmiş ve saatlerce kontrolü ellerinde tutmuştu.

Saatlerce süren çatışmaların ardından İsrail güçleri polis merkezinin kontrolünü yeniden ele geçirse de binada ağır hasar oluşmuş ve kullanılmaz hale gelmişti.

Söz konusu polis merkezinden geriye kalan yapı, iş makinalarıyla yıkılarak enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında İsrail güçleri bölgeyi kordon altına aldı.