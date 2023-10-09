Gazze'den İsrail'e Roket Saldırısı: Ben Gurion Havaalanı Hedef Alındı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler, Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldı. Roketlerden biri, Tel Aviv yakınlarında yer alan ülkenin en büyük uçuş noktası Ben Gurion Havaalanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılan 3. Terminali'nin yakınlarına düştü. İsrail medyasına yansıyan görüntülerde, terminal binasının yakınından dumanlar yükseldiği görüldü. Kudüs ve merkez şehirlerde de roket saldırıları yaşandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler, Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldı.

Roketlerden biri, Tel Aviv yakınlarında yer alan ülkenin en büyük uçuş noktası Ben Gurion Havaalanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılan 3. Terminali'nin yakınlarına düştü.

İsrail medyasına yansıyan görüntülerde, terminal binasının yakınından dumanlar yükseldiği görüldü.

Kudüs ve merkez şehirlerde roket saldırıları

Öte yandan Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle Kudüs'te patlama sesleri duyuldu. İsrail makamları tarafından kentte uyarı amaçlı sirenler devreye sokuldu.

Kudüs'ün yanı sıra roketlerin hedefindeki İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemleri de aktif hale getirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, roketlerin düştüğü bölgelerde yapılan incelemelerde şu ana kadar can kaybı tespit edilmediği aktarıldı.

Söz konusu roketlerden kaç tanesinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edilip edilmediğine ilişkin İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenlemişti.

Sınır kapısındaki İsrail ordu güçlerini tasfiye ederek burayı ele geçiren silahlı gruplar, ardından sınırı aşarak İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.