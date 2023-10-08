Gazze'den İsrail'e Roket Saldırısı: 6 İsrailli Yaralandı

Gazze'den İsrail'in güneyindeki Askalan kentine atılan roketler sonucu 1'i ağır 6 İsraillinin yaralandığı bildirildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in evleri bombalamasına karşılık olarak Askalan'ı hedef aldıklarını duyurdu. Filistinli gruplar da İsrail kentlerine roket ve top atışlarıyla saldırılarına devam etti. İsrail polisi, halka korunaklı bölgelerde kalmaları ve açık alanlara çıkmamaları çağrısında bulundu.

Gazze'den, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine atılan roketler sebebiyle 1'i ağır 6 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine 100 roket atıldığını duyurdu.

Açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde masum insanların evlerini bombalamasına cevap olarak Askalan kentinin hedef alındığı kaydedildi.

Filistinli gruplar da Gazze sınırındaki İsrail kentlerine roket ve top atışlarıyla yapılan saldırılarına devam etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze'den atılan bir roketin Askalan'da bir binaya isabet etmesi sonucu 1'i ağır 6 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Gazze'den atılan roketler ayrıca Siderot'ta bir eve isabet etti ancak can kaybı yaşanmadı.

İsrail polisi ise yaptığı yazılı açıklamada, halka, korunaklı bölgelerde kalma, açık alanlara çıkmama ve şarapnel parçalarına dokunmama çağrısı yaptı.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise Beiri yerleşim biriminde, İsrail güvenlik güçleriyle çok sayıda İsrailliyi rehin alan silahlı Filistinliler arasında çatışma çıktığı, Filistinlilerin etkisiz hale getirildiği ve ellerindeki rehinelerin de kurtarıldığı bilgisi geçildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.