Gazze'den İsrail'e Roket Saldırısı

Gazze'deki silahlı gruplar tarafından İsrail kentlerine çok sayıda roket fırlatıldı. İsrail'in Demir Kubbe sistemi füzeleri engellemeye çalışırken patlama sesleri duyuldu.

GAZZE/KUDÜS, 7 Ekim (Xinhua) -- Filistin güvenlik güçlerinin ve görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre Cumartesi günü sabah saatlerinde geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana ilk kez Gazze'deki silahlı gruplar tarafından İsrail kentlerine çok sayıda roket fırlatıldı.

Görgü tanıkları, İsrail'in Demir Kubbe sisteminin füzeleri engellemeye çalıştığı sırada Gazze ile İsrail'i birbirinden ayıran çit yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu söyledi.

Bölge halkı, Facebook hesaplarından Gazze Şeridi'ndeki çeşitli alanlardan çok sayıda roketin fırlatıldığını gösteren bazı videolar paylaştı.

Yaptığı açıklamada roketlerin son yarım saatte Gazze Şeridi'nden fırlatıldığını söyleyen İsrail ordusu, ülkenin güney ve iç kesimlerindeki İsrail halkına korumalı alanların yakınlarında kalma ve Sivil Cephe Komutanlığı'nın emirlerine uyma çağrısında bulundu.

Hamas liderlerinden Muhammed Deif, Cumartesi günü İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adlı yeni bir askeri operasyonun başlatıldığını duyurmuştu.

Deif, söz konusu duyuruyu kayda alınmış kısa bir açıklamayla yapmıştı.