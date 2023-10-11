Gazze'den İsrail'e Roket Saldırısı: 1.078 Filistinli Hayatını Kaybetti
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Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırılarında, Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 1.078 Filistinli hayatını kaybetti, yaralıların sayısı ise 5.314'e ulaştı. İsrail askeri sözcüsüne göre ise Hamas'ın saldırısında ölenlerin sayısı en az 1.200'e ulaştı.
GAZZE, 11 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Limanı'na düzenlediği saldırının ardından yükselen dumanlar, 10 Ekim 2023.
İsrail, Salı günü Gazze Limanı'na yönelik hava saldırısı düzenledi. Liman saldırı sonucu ağır hasar gördü.
Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik devam eden saldırılarında 1.078 Filistinli hayatını kaybetti.
Öte yandan İsrail askeri sözcüsünün Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Hamas'ın İsrail'e saldırısında ölenlerin sayısı en az 1.200'e ulaştı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)