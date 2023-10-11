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Gazze'den İsrail'e Roket Saldırısı: 1.078 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırılarında, Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 1.078 Filistinli hayatını kaybetti, yaralıların sayısı ise 5.314'e ulaştı. İsrail askeri sözcüsüne göre ise Hamas'ın saldırısında ölenlerin sayısı en az 1.200'e ulaştı.