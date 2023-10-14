Gazze'den İsrail'e Havan Topu ve Füze Saldırısı: 4 Yaralı

Gazze Şeridi çevresindeki Nirim Yahudi yerleşim bölgesine havan topu düşmesi sonucu 4 İsraillinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, Gazze'den Sderot Yahudi yerleşimine fırlatılan 4 füzenin boş alana, okul çatısına, demir yoluna ve bir kulübeye düştüğü belirtildi. Tel Aviv ve çevresindeki kentlere ise yoğun roket saldırısı düzenlendi.

Gazze Şeridi çevresindeki Nirim Yahudi yerleşim bölgesine havan topu düşmesi sonucu 4 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Nirim Yahudi yerleşim yerine düşen havan topu Gazze'den fırlatıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğerlerinin ise orta ve hafif seviyede olduğu aktarıldı.

Yine Gazze'den kentin çevresindeki Sderot Yahudi yerleşimine fırlatılan 4 füzenin boş alana, okul çatısına, demir yoluna ve bir kulübeye düştüğü, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Tel Aviv ve çevresindeki kentleri içine alan Guş Dan bölgesine Gazze'den yoğun roket saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu can ya da mal kaybı kaydedilmedi.

İsrail ordusu X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ülkenin orta ve güney kesimlerinde uyarı sirenleri çaldığını aktardı.