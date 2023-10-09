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Gazze'den başlatılan saldırılarda İsrailli yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı

Gazze'den İsrail'e yapılan saldırılarda yaralanan İsrailli sayısı 2 bin 315'e ulaştı. Ağır yaralıların sayısı ise 365 olarak açıklandı.