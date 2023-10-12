Gazze'den atılan roket İsrail'e düştü, 4 kişi yaralandı

Yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roket, İsrail'in Sderot şehir merkezine düştü ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Roketlerin çoğu İsrail'in savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilirken, bu roket Sderot şehir merkezine düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'den Filistinli grupların attığı roketin, İsrail'in Sderot şehir merkezine düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistinli gruplar Sderot şehrine çok sayıda roket attı. Roketlerden çoğunluğu İsrail'e ait "Demir Kubbe" savunma sistemi tarafından havada etkisiz hale getirilirken, biri Sderot şehir merkezinde yola düştü.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, İsrail güçleri roketin düştüğü alanı kordon altına alarak incelemelerde bulundu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda ikisi ağır, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındığı kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için İsrail'e çağrıda bulunarak, bölgede şartların "daha önce hiç olmadığı kadar ağır olabileceği" uyarısında bulunmuştu.