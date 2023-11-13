Gazze'deki Yunan vatandaşları ve aileleri tahliye edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Aziz Porphyrius Manastırı'nda mahsur kalan Yunan vatandaşların aileleriyle Gazze'den tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki Aziz Porphyrius Manastırı'nda kalan Yunan vatandaşları ve aileleri, Bakanlığın çalışmaları sonucu Gazze'den Mısır'a getirildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Yunan vatandaşları ve yakınlarının yakın zamanda Yunanistan'a getirilmesi için de çalışma başlatıldı.