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Gazze'deki yerinden edilmiş çocuklar için öğretmenler mesleklerine geri döndü

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Gazze Şeridi'nde yaşayan emekli ilkokul öğretmeni Majed ve emekli ambulans görevlisi Nahid Al-Shawa, yerinden edilmiş çocuklara yardım etmek için mesleklerine geri döndü.

Gazze Şeridi'nde yaşayan emekli ilkokul öğretmeni Majed, yerinden edilmiş çocuklar için mesleğine gerdi döndü. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) tesislerinde çocuklara ders vermeye başlayan Majed, "Gazze'deki çocuklarımızı eğitmek için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Majed, şu anda bir sığınakta yerinden edilmiş emekli bir ilkokul öğretmeni. Çocukların gelecekleri için savaşın zorluklarına rağmen öğrenmeye devam etmeye kararlı olduğunu söylüyor" ifadeleri kullanıldı.

Majed, çocukların daha iyi bir yaşamı hak ettiğini belirterek, "Gazze'deki çocuklarımızı eğitmek için çalışmaya devam edeceğim. Onlar daha iyi bir yaşamı ve geleceği hak ediyorlar" dedi.

EMEKLİ AMBULANS GÖREVLİSİ DE MESLEĞİNE DÖNDÜ

Filistin Kızılayı'nda görev yapan ve emekli olan Nahid Al-Shawa, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının ardından halkına destek olmak için tekrar görevine döndü. Al-Shawa, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Kızılay rozetini üniformama taktığımda ve ambulansın üzerinde numarası, işareti ve sireniyle birlikte açıkça görülebilecek şekilde sergilediğimde, işgalcilerin bu araçları görmediğine inanmamı mı bekliyorsunuz? Hayır, bizi görüyorlar ve buna rağmen hala bizi hedef alıp öldürüyorlar. Ambulans ve acil servis hizmetlerinin doğası gereği yaralıları taşımak, doğumlara yardımcı olmak, kalp vakalarıyla ilgilenmek ve kanser acil durumlarını yönetmek gibi görevleri vardır. Tüm bu durumlarla olay yerinden evlere, evlerden hastanelere kadar ilgileniyoruz. Hastanemiz çok kötü durumda. Ambulanslar parçalanıyor ve yakıt yok."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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