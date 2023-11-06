Gazze'deki yaralıların Mısır'a nakli yeniden başlıyor

GAZZE, 6 Kasım (Xinhua) -- Gazze'deki Filistinli yaralıların tıbbi tedavi için Mısır'a naklinin, üç günlük aranın ardından yeniden başlatılması planlanıyor.

Gazze'deki güvenlik kaynakları Xinhua'ya verdikleri demeçte, "yaralı 30 kişinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden tedavi için Mısır'a gönderilmesini koordine etmek üzere an itibarıyla yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ve nakil işleminin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabaları eşliğinde gerçekleştirileceğini" belirtti.

Kaynaklar, yabancı uyruklu kişilerin Gazze'den çıkışının da yeniden başlayacağını sözlerine ekledi.

Gazze'deki hükümet medya ofisinden günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, yaralıları taşıyan konvoyların Refah Sınır Kapısı'na götürülmesine yönelik tüm çabalara, koruma ve güvenlik amacıyla Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler araçlarının eşlik etmesi gerektiği kaydedilmişti.

Cuma günü yaralı Filistinlileri Refah Sınır Kapısı'na taşıyan bir ambulans konvoyunu bombalayan İsrail savaş uçakları, 6 Filistinlinin ölümüne neden olmuştu.

Ambulansın Hamas üyeleri tarafından militan ve silah taşımak için kullanıldığını savunan İsrail ordusu, operasyonda birçok Hamas üyesinin öldürüldüğünü söylemişti.

Olay sonrasında yaralıların ve yabancı pasaport sahiplerinin Gazze'den çıkışları durdurulmuştu.