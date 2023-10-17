Gazze'deki UNRWA Okulu İsrail Bombardımanında Vuruldu, 6 Kişi Öldü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulunun İsrail bombardımanı sonucu vurulduğunu ve 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), abluka altındaki Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya bağlı bir okulunun vurulması sonucu 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Ajansın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin orta bölgesindeki el-Magazi Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran UNRWA'ya bağlı bir okulu hedef aldığını belirtti.

İsrail bombardımanı sonucunda okuldaki 6 kişinin öldüğünü kaydeden Lazzarini, UNRWA çalışanlarının da içinde bulunduğu onlarca kişinin de yaralandığını aktardı.

Lazzarini, okulda ciddi maddi hasar meydana geldiğini ve ölü sayısında artış olabileceğini ifade etti.

Söz konusu okula sığınan, 4 bin kişinin bulunduğunu kaydeden BM yetkilisi, "Bu utanç verici bir durum ve bir kez daha sivillerin yaşamlarının açıkça göz ardı edildiğini gösteriyor. " Gazze'de artık güvenli bir yer yok, UNRWA tesisleri bile güvenli değil." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM binasında düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik hava saldırıları ve bombalamalar sonucu 24 UNRWA tesisinin zarar gördüğünü bildirdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.