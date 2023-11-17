Gazze'deki UNRWA barınakları aşırı kalabalık

Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen barınaklar, yerinden edilenlerin sayısının rekor kırması sonucu aşırı kalabalık hale geldi. UNRWA tarafından yayımlanan rapora göre, Gazze'de 1,6 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve yaklaşık 813.000 kişi UNRWA'nın 154 tesisine sığındı.

GAZZE, 17 Kasım (Xinhua) -- Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen barınaklar, yerinden edilenlerin sayısının rekor kırması sonucu aşırı kalabalık hale geldi.

UNRWA tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir raporda, Gazze'de 1,6 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiği ve yaklaşık 813.000'inin ise UNRWA'nın 154 tesisine sığındığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Çarşamba günü yayımladığı raporda UNRWA barınaklarının kapasitelerinin çok üzerinde insan barındırdığını, bunun da akut solunum yolu enfeksiyonları ve ishal gibi hastalıkların yayılmasına yol açarak çevre ve sağlıkla ilgili endişeleri artırdığını belirtti.

OCHA'ya göre aşırı kalabalık ayrıca ajansın etkili ve zamanında hizmet sunma kabiliyetini de olumsuz etkiliyor.