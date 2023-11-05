Gazze'deki su krizi: Deniz suyuyla temizlik yapmak zorunda kalan insanlar

Filistin-İsrail çatışması devam ederken Gazze'deki insani kriz giderek kötüleşiyor. Kıyı yerleşim bölgesinde yaşayanlar, ciddi boyuttaki temiz su sıkıntısı nedeniyle günlük kullanım için deniz suyundan yararlanıyor. Bu durum, insanların temizlik ve kişisel hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için deniz suyu kullanmak zorunda kaldığı anlamına geliyor.

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ÇEKİM TARİHİ: 2 Kasım 2023

TARİH: 5 Kasım 2023

1. Deniz suyunu kullanan Gazze sakinlerinden çeşitli görüntüler

Filistin- İsrail çatışması devam ederken Gazze'deki insani kriz giderek kötüleşiyor.

Kıyı yerleşim bölgesinde yaşayanlar, ciddi boyuttaki temiz su sıkıntısı nedeniyle günlük kullanım için deniz suyundan yararlanıyor.

"Suyumuz, elektriğimiz, gazımız, yiyeceğimiz ve içeceğimiz yok.

Gazze'de hiçbir şey yok.

Gazze şu anda kuşatma ve ölümcül savaştan muzdarip.

Kuşatma ve savaş gençlerimizi ve çocuklarımızın geleceğini yok ediyor.

Hem kendimi ve çocuklarımı, hem de çamaşır ve bulaşıkları yıkamak için denizden su almaya buraya geldim.

Başka seçeneğimiz yok.

Bizim için yeterli su yok.

Kampımızda, ailemin üyeleri de dahil olmak üzere 100 kişi var.

Durumumuz çok kötü.

Banyolarımız berbat durumda.

Eğer savaş yüzünden ölmezsek, salgın hastalıktan öleceğiz."

"Buraya yıkanmak için deniz suyu almaya geliyoruz çünkü musluk suyuna erişimimiz yok.

Çok acı çekiyoruz.

Günde en az 30 galon suya ihtiyacımız oluyor.

Büyükbabam, büyükannem, babam ve erkek kardeşim hasta ve bakıma muhtaç."

"Biz Gazze'deki Tal al-Hawa mahallesinde oturuyorduk.

Bizi Deyr el-Belah kentine yerleştirdiler.

Her gün buraya geliyoruz çünkü deniz bizim için tek kurtuluş yolu.

Su olmadığından temizlenmek için burada yüzüyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.

(XHTV)