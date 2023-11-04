Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki ambulans iddiaları yalanlandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırı düzenlediği Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansın Hamas mensupları tarafından kullanıldığı yönündeki iddiaları reddetti. İsrail'in katliamı kabul ettiğini belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in suçu başka bir gruba yıkmaya çalıştığını söyledi. İsrail ordusu ise ambulansın Hamas teröristlerini taşıdığını iddia etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırı düzenlediği Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansın Hamas mensupları tarafından kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail'in hedef aldığı ambulansın Filistinli direniş savaşçıları tarafından kullanıldığı iddialarını reddediyoruz." dedi.

İsrail'in katliamı kabul ettiğini belirten Kudra, " İsrail, her zamanki gibi sorumluluktan kaçmaya ve suçu Filistinli bir grubun üzerine yıkmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kudra, İsrail'in hava saldırısında iki ambulansı hedef aldığına dikkati çekerek, iki ambulansın ayrı noktalarda olduğunu kaydetti.

İsrail'in, iddialarını ispat edecek fotoğrafları ortaya çıkarmasını isteyen Kudra, saldırının planlanarak yapıldığını ve bu nedenle tam anlamıyla bir cinayet olduğunu dile getirdi.

Kudra, uluslararası toplumun daha fazla sessiz kalmaması ve İsrail'in daha fazla katliam yapmasına onay vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, dün Şifa Hastanesi'nin giriş kısmında ambulansı vurduğunu doğrularken, ambulansın, "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıdığını" iddia etmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.