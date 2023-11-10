Gazze'deki savaşın devam etmesi yoksulluğu artırıyor

BM'nin hazırladığı bir rapora göre, Gazze'deki savaşın bir ay daha devam etmesi halinde Filistin'deki yoksulluk oranı yüzde 34 artacak ve yaklaşık yarım milyon insan daha yoksulluğa sürüklenecek. Gıda stoklarının azaldığı, su ve elektriğe erişimin sınırlı olduğu abluka altındaki Gazze'de Filistinliler ekmek alabilmek için kuyruklar oluşturuyor.

GAZZE, 10 Kasım (Xinhua) -- BM'nin hazırladığı bir rapora göre, Gazze'deki savaşın bir ay daha devam etmesi halinde Filistin'deki yoksulluk oranı yüzde 34 artacak ve yaklaşık yarım milyon insan daha yoksulluğa sürüklenecek.

Gıda stoklarının azaldığı, su ve elektriğe erişimin sınırlı olduğu abluka altındaki Gazze'de Filistinliler ekmek alabilmek için kuyruklar oluşturuyor.