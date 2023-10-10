Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı 900'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 260'ı çocuk olmak üzere 900'e yükseldiğini açıkladı. İsrail tarafında ise şu ana kadar bin kişi hayatını kaybederken, 105'i ağır 2 bin 901 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 260'ı çocuk olmak üzere 900'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 4'üncü günde devam ederken, her iki tarafta da can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 260'ı çocuk, 230'u kadın olmak üzere 900'e yükseldiği duyurularak, yaralı sayısının ise 4 bin 500'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 6 sağlık personeli ile 8 gazetecinin olduğunu belirterek, yaralananlar arasında ise 15 sağlık personeli ile 20 gazeteci bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in elektrik ve su hatlarını kesmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde halk sağlığının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, Cumartesi sabahından bu yana saat 19.00 itibarıyla 2 bin 901 yaralının ülke çapındaki hastanelere tahliye edildiğini bildirdi.

İsrail tarafında ise şu ana kadar bin kişi hayatını kaybederken, 105'i ağır 2 bin 901 kişi yaralandı. - GAZZE