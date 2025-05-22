Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 53 Bini Aşkın
Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 762'ye, yaralı sayısının ise 122 bin 197'ye yükseldiğini açıkladı.
İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 762'ye, yaralananların sayısının ise 122 bin 197'ye yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 53 bin 762'ye, yaralı sayısının ise 122 bin 197'ye yükseldiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya