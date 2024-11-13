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Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 43 Bin 712'ye Ulaştı

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 43 Bin 712'ye Ulaştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 43 bin 712 sivilin hayatını kaybettiğini, 103 bin 258 sivilin ise yaralandığını bildirdi. Son 24 saatte 47 sivilin öldüğü açıklandı.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 43 bin 712 sivilin hayatını kaybettiğini, 103 bin 258 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 47 sivilin hayatını kaybettiğini, 182 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının 404'üncü gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu kaydedildi. İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu açıkladığı Gazze'nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra dün düzenlediği İHA saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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