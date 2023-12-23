Gazze'deki saldırılarda 136 BM çalışanı hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki saldırılar sonucunda 136 BM çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. Guterres, "BM tarihinde hiç görmediğimiz bir şey" dedi.

Guterres, 7 Ekim'den bu yana 136 BM çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, "75 gün içinde Gazze'de 136 meslektaşımız öldürüldü bu daha önce BM tarihinde hiç görmediğimiz bir şey. Personelimizin çoğu evlerinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Onları ve Gazze'deki sivillere destek olurken hayatlarını riske atan binlerce yardım çalışanını saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.