Gazze'deki mültecilerin çeşitli görüntüleri
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Gazze'nin kuzeyindeki binlerce Filistinli, Hamas-İsrail çatışmasından kaçmak için güneye doğru göç ediyor. Evsiz kalan ve acı içinde yaşayan mültecilerin durumu Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından aktarıldı.
1. Gazzeli mültecilerin çeşitli görüntüleri
3. Gazzeli mültecilerin çeşitli görüntüleri
Gazze'nin kuzeyindeki binlerce Filistinli, Hamas- İsrail çatışmasından kaçmak için güneye doğru göç ediyor.
"Acı içinde yaşıyoruz. Evsiz kaldık ve çocuklar yorgun. Herkes acı içinde."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze Şeridi'nden bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Dünya