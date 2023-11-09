Haberler ›› Dünya ›› Gazze'deki mültecilerin çeşitli görüntüleri

Gazze'deki mültecilerin çeşitli görüntüleri

Gazze'nin kuzeyindeki binlerce Filistinli, Hamas-İsrail çatışmasından kaçmak için güneye doğru göç ediyor. Evsiz kalan ve acı içinde yaşayan mültecilerin durumu Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından aktarıldı.