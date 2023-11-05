Gazze'deki Kudüs Hastanesi İsrail Saldırılarına Maruz Kalıyor

Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresi İsrail'in hava ve topçu saldırılarına maruz kalıyor. Saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı. Hastanede binlerce yerinden edilmiş kişi ile yüzlerce yaralı tedavi görüyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi çevresi saatlerdir İsrail'in hem hava hem de topçu atışlarına maruz kalıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'de binlerce yerinden edilmiş kişi ile yüzlerce yaralıyı barındıran Kudüs Hastanesinin çevresi sabah saatlerinden itibaren İsrail'in onlarca hava ve topçu atışlarına hedef oldu.

Saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Sosyal medyada hastane çevresinde birçok noktada dumanların yükseldiğini gösteren görüntülere yer verildi.

Filistin Kızılayı yetkililerinden Nibal Fersah, basına yaptığı açıklamada, Kudüs Hastanesi çevresinin saatlerdir İsrail'in hava ve kara saldırılarına maruz kaldığını dile getirdi.

Saldırıların şiddetinden dolayı ambulansların hiçbir çağrıya cevap veremediğini aktaran Fersah, hastanede binlerce yerinden edilmiş kişi ile yüzlerce yaralının tedavi gördüğünü ifade etti.

"Hastanede 14 bin sığınmacı barınıyor"

Fersah, "Şu ana kadar saldırılar nedeniyle kaç kişinin öldüğünü ve yaralandığını bilmiyoruz. Durum çok kritik. Orada çalışan tüm sağlık personeli tehlike altında. İşgalci güçler sağlık personeline karşı birçok ihlal gerçekleştirdi. Bu duruma sessiz kalamayız." sözlerine yer verdi.

Hastaneye çoğu çocuk ve kadın olmak üzere "14 bin yerinden edilmiş kişinin sığındığını" belirten Fersah, yoğun bakım ve ameliyathane odası dışında merdiven, koridor ve boşluklar olmak üzere hastanenin her köşesinin insanlarla dolduğunu aktardı.

Fersah son olarak da uluslararası topluma, Gazze'de görev yapan tüm hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve ambulansların acilen koruma altına alınması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.