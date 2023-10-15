Gazze'deki kiliselerde dualarla İsrail saldırılarına son verilmesi istendi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan 2 kilisede, İsrail'in 9 gündür devam eden saldırılarının durması için ayin düzenlenerek dualar edildi. Hristiyan Filistinliler, Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi ile Kutsal Aile Katolik Kilisesi'nde ayinler düzenledi. İsrail'in saldırılarına maruz kalan Hristiyanlar ise Kutsal Aile Kilisesi'ne sığındı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan 2 kilisede, İsrail'in 9 gündür devam eden saldırılarının durması için ayin düzenlenerek dualar edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya. göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hristiyan Filistinliler, Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi ile Kutsal Aile Katolik Kilisesi'nde ayinler düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında evleri yıkılan bazı Hristiyanlar ise Kutsal Aile Kilisesi ile ona bağlı bir okula sığındı.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi sözcüsü İsa Muslih, yaptığı açıklamada, "Dünya, masum Filistinlilere karşı işlenen soykırımı durdurmak için derhal harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

Muslih, bu savaşa son verilmesini, işgalci İsrail hükümetine baskı yapılmasını ve Gazze'deki savunmasız sivillere gıda, bebek maması ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridorların açılmasını istedi.

Gazze'de 1000 civarında Filistinli Hristiyan'ın yaşadığı belirtiliyor.

Filistinli Hristiyanların bir kısmı da İsrail işgali nedeniyle evlerini terk ederek mülteci konumuna düşmüştü.