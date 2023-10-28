Gazze'deki İsrailli Esirlerin Aileleri İsrail Hükümetine Öfke Duyuyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerin aileleri, İsrail ordusunun kara operasyonlarını ve bombardımanı artırdığı Gazze'deki yakınlarının akıbeti konusunda İsrail hükümetinin "açıklama dahi yapma zahmetine girmemesi nedeniyle büyük öfke duyduklarını" belirtti.

İsrail dün akşam abluka altındaki Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi, İsrail ordusunun saldırılarını artırdığı Gazze'deki akrabalarının akıbeti konusunda "derin endişelerini" dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı nedeniyle ailelerin geceyi "büyük tedirginlik içinde" geçirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yerildi:

"Bu gece tüm gecelerin en kötüsüydü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki büyük operasyonunun arka planında, burada tutulan ve aynı zamanda ağır bombardımana maruz kalan rehinelerin akıbetine ilişkin tam bir belirsizliğin hakim olduğu uzun bir geceydi."

Açıklamada, "sevdiklerinin akıbeti konusunda endişeli olduklarını ve İsrail hükümetinden açıklama beklediklerini" vurgulayan aileler, İsrail Savaş Kabinesi'ne şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Savaş Kabinesi'nden hiç kimsenin, bu kara operasyonunun Gazze'de kaçırılan 229 kişinin güvenliğini tehlikeye atıp atmadığı konusunda, kaçırılanların aileleriyle görüşme ve onlara tek bir açıklama dahi yapma zahmetine girmemesi nedeniyle kaygı, hayal kırıklığı ve özellikle de büyük bir öfke duyuyoruz."

Geçen her dakikanın kendilerine "sonsuzluk" gibi geldiğini belirten esir aileleri, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi üyelerinden derhal kendileriyle görüşmeleri talebinde bulundu.

İsrail basını da esir ailelerinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Galant'ın kendileriyle görüşmemesi durumunda bu akşamdan itibaren protesto eylemlerine başlayacaklarını aktardı.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırılarda en az 220 İsraillinin de esir alınarak Gazze'ye götürüldüğü bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.